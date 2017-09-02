Как в малокомплектной школе ЗКО День знаний отмечали ( репортаж)

108 учеников обучаются в малокомплектной школе села Госплемстанция, Теректинского района ЗКО. В маленьком селе на 100 дворов, в школе работают 56 человек, 28 из них –учителя. А заправляет здесь всем учитель русского языка и литературы, Венера Тухтарова – педагог к 35-летним стажем работы, учитель высшей категории.

«Госплемстанция» – советское имя, современные амбиции

Сейчас село, находящиеся в 20 километрах от Уральска называется Юбилейное, но по-привычке, местные называют его Госплемстанцией, да и школа называется « Средняя общеобразовательная школа Госплемстанции». До посёлка ведет ровная, современная трасса «Самара- Шымкент», но на въезде в посёлок, чудеса заканчиваются и начинаются суровые реалии – 5 километров поселковой трассы портят днища автомобилей сельчан, ведь ям на ней больше, чем ровного дорожного полотна.

Представитель акимата села Подстепное ( Госплемстанция является отделением Подстепного, своего местного исполнительного органа в селе нет – «Уральская неделя») честно предупредил:новой дороги в Госплемстанцию пока не предвидится . На въезде в посёлок шумит мотор – здесь добывают минеральную воду «Акжайык». В самом поселке воду называют «соленной» и используют ее, в основном, в технических целях.

По словам местных жителей, работу в посёлке в основном они имеют за счёт двух фермерских хозяйств – одно из них занимается бахчеводством, а второе разведением скота. Также, в посёлке развито мелкое предпринимательство – магазины, кафе. Но все-таки, больше всего рабочих мест даёт школа – здесь она малокомплектная, её построили в 2015 году, по госпрограмме «100 школ, 100 больниц». Раньше дети Госплемстанции учились в девятилетке, а после разбредались по колледжам, училищам и школам соседних сёл.

От школы и до лесополосы тянутся электрические столбы. Бывший аким Теректинского района, а ныне аким Уральска Мурат Мукаев на отчетной встрече говорил, что в 2017 году здесь будут раздавать 200 участков земли, но пока здесь только столбы.

Мал золотник, да дорог

«Школа на селе – есть зеркало его жизни и способности к развитию» — А. Кучеренко, политолог

В школе Госплемстанции учатся 108 учеников, плюс ко всему к ней относится мини-центр на 30 человек и предшкольный класс на 10 детей. Школа одноэтажная, без актового зала, в ней 11 учебных кабинетов. Однако, по словам директора, Венеры Тухтаровой, для детей здесь созданы все условия.

— Школа у нас оснащена от и до, — начинает свой рассказ директор, параллельно демонстрируя нам кабинеты. – Хоть ученики у нас учатся в одну смену, но после обеда почти все они остаются на дополнительные занятия, факультативы и спортивные секции. В прошлых годах, у нас была группа продлённого дня, преподавала в ней женщина пенсионного возраста. Но теперь штатную единицу убрали, продлёнку закрыли. Но благодаря факультативам и постоянной занятости, у нас что-то вроде продлёнки все равно организовывается. Школа же, это не только образование, но и ещё и воспитание.

Мы проходим в мужскую мастерскую для уроков труда.

— Здесь у нас учитель согласился работать, при шестичасовой занятости, из-за хороших инструментов, — делится Венера Тухтарова. – Говорит, не в каждой школе такое оборудование. У нас здесь токарный, слесарный станок и печь для обжига глины и керамики. Детям очень нравится.

Далее наш путь проходит в женскую мастерскую. Здесь стоят современные электрические швейные машины, столы, утюги. В углу — шкаф с лучшими подделками учениц.

— Главное ведь, какой учитель, — говорит директор. – У нас, например учительница технологии – трудяга, она с учениками делает ободки из бисера, макраме, вышивает, шьёт вещи. Девочки у нас очень заинтересованы швейным делом.

После мастерских, нам демонстрируют кабинет физики, оснащенный интерактивной доской.

— У нас вообще четыре интерактивные доски, -делится директор Тухтарова. – Есть и переносные проекторы, есть WI-FI, есть кабинет информатики, в каждом кабинете компьютеры для учителей. В этом году буду просить ноутбуки. Когда у нас собрание на районном уровне, я поднимаю руку, чтобы попросить для школы, другие директора удивляются, говорят, что, мол в новую школу просишь, а не в старую. Но новое – это хорошо, но всегда нужно всё обновлять.

В школе села Госплемстанция есть благоустроенный туалет, но дети его используют лишь в холодное время года, в тепло они пользуются уличным туалетом, выполненным из красного кирпича.

— У нас с водой проблема, для технических нужд есть, для питья, по стандартам, тоже есть, но пить её детям было бы не совсем правильно, — рассказывает педагог. – Пока дети с собой приносят воду, но в скором, мы добьёмся воду в диспенсерах.

Ученики Госплемстанцевской СОШ носят воду с собой, зато кушают в собственной столовой. Столовая здесь маленькая, но аккуратная. А кухня радует своей чистотой и современным оборудованием — холодильные камеры, газ-плита, автономные обогреватели, никелированные раковины, отдельные столы под готовку и раздачу готовых блюд.

— Кормим учеников с 1 по 4 классы за счёт бюджетных денег, а также детей из малоимущих семей, — говорит Венера Максутовна. – Каждый день у нас есть фрукты, питание горячее.

Ребёнок должен быть занятым

«И воспитание, и образование нераздельны. Нельзя воспитывать, не передавая знания, всякое же знание действует воспитательно.»

Л.Н. Толстой

Хотя и школа Госплемстанции рассчитана на 108 человек, столько детей здесь не набирается, поэтому почти половина из всех учеников приезжают на школьном автобусе из посёлка Барбастау, примерно в 3-5 километрах от Госплемстанции. Другая часть детей из Барбастау учится в посёлке Новая Жизнь. Некоторые из них просятся в школу Госплемстанции, но не всех принимают.

— В этом году пришлось двоим семьям из Барбастау отказать, потому что элементарно, школа не рассчитана на большое количество учеников, — рассказывает Венера Тухтарова. – В основном просят за своих детей мои бывшие ученики, я сама проработала почти 30 лет в Новой Жизни.

По словам, Венеры Тухтаровой, управленческая деятельность для неё в новинку.

— Я сама больше люблю преподавать, — рассказывает женщина. – Люблю готовить отдельных учеников к олимпиадам, конкурсам. Лично готовила выпуск этого года к ЕНТ. Но теперь вот пробую себя в новой стезе руководителя. В прошлых годах, у нас ученики выходили на областной, на республиканский уровень, занимали призовые места, получали денежные призы. Вся моя жизнь – это дети. Я понятия не имею, чем ещё моно заниматься, кроме как детьми. Когда школа только открывалась, местные жители шутили надо мной, мол, что у меня семьи нет и я практически ночую в школе. Это правда, в год открытия я работала до поздна, старалась так сказать « наладить процесс».

Венера Тухтарова считает, что в образовании и воспитании главное – это занятость.

— 25 мая, на последнем звонке, одиннадцатиклассник, который проучился у нас два года сказал, что учёба в моей школе для него была как армия, — вспоминает учительница. – Я спрашиваю: неужели это плохо? А он мне говорит, что наоборот хорошо, когда приучаешься к дисциплине. Сейчас вот этот ученик поступил в институт на грант. В этом году мы вообще впервые участвовали в ЕНТ, и заняли по показателям четвертое место по району. Для маленькой школы, это не плохо.

По словам директора школы, коллектив в её школе дружный.

— Стараемся работать с молодыми специалистами, — рассказывает она. – Из 28 учителей, 20 молодых специалистов. Мы, более взрослые преподаватели, стараемся их обучать, подготовить себе смену. Конечно, некоторые тянутся, схватывают на лету. Другие сами осознают, что им тяжело и увольняются. Недавно позвонила мне молодая учительница, которая у нас работала в год открытия. Устроилась в большую школу в Форт-Шевченко, благодарила за то, что вы ее выучили. Хотя во время работы она и сердилась на нас, и плакала.

По закону, в малокомплектных школах разрешаются вести уроки смежно.

-Да, по закону, мы имеем право соединять классы, но не делаем этого, — поясняет учительница. — Кабинетов у нас хватает, да и качество от уроков одним классом выше, чем в смежных классах. Тоже касается и учителей, обычно в малокомплектных школах учителя преподают и по родственным предметам, но у нас с этим порядок — все преподают лишь свои уроки.

Ах если бы…

В год открытия малокомплектной школы поселка Госплемстанция, при ней был детский сад, но его закрыла санэпидемстанция, поскольку стандарты для детских садов очень строгие.

— Мы конечно расстроились, ведь садик был очень удобный, до 5 часов дети в нем пребывали, — рассказывает Венера Тухтарова. – Но делать было нечего и мы открыли мини-центр на 3 часа для 30 детей. Располагается он в старом здании школы, и пусть дети там не спят, не едят, но хотя бы какое-то развитие у них есть. Сейчас работаем с РайОНО, хотим, чтобы нам разрешили сделать мини-центр при школе. Для этого, можем даже детей в две смены учить. А вообще, хорошо бы иметь отдельно стоящее здание, но говорят, что теперь государство не строит детсады.

По словам Венеры Тухтаровой, старое здание школы –девятилетки считается списанным, но пристройку для неё выбили под сельскую библиотеку.

— Здание советское, как говорится, строили навека, — показывает старую школу Венера Тухтарова. – Но нам было бы спокойней, если деток все-таки перевели в новое здание школы. Тем более у нас есть спортивная площадка для игр, стадион, цветники, огород, опять же интернет.

Вот такая маленькая школа была построена властями, а силами учителей она стала ещё и уютной и дающей хорошее воспитание. Школа в Госплемстанции казахскоязычная, но на линейке, посвященной Дню знаний здесь звучали стихи на русском. К слову, детки здесь очень приветливые, они первые здороваются со всеми и уступают старшим дорогу.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА