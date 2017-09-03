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Опубликовано: Вс, Сен 3rd, 2017
5 ЗКО / Картина дня

Площадка для занятий воркаутом появилась в центре Уральска

На Арбате по ул. Д. Нурпеисовой перед зданием АТиСО на прошлой неделе демонтировали доску почетных граждан города.

А пару дней спустя стало ясно, что здесь появится площадка для занятий воркаутом. Строительство профинансировано ассоциацией Workout Казахстана, сообщили в акимате города.

Воркаут (англ. Workout (ˈwəːkaʊt) — рус. тренировка) — это любительский вид спорта, часть физической культуры. Включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках, а именно на турниках, брусьях, шведских стенках, рукоходах и прочих конструкциях

 

В Уральске в этом году ведется строительство 20 многофункциональных спортивных площадок в рамках реализации программы «Менің елім».  Строительство десяти из них финасируется акиматом города, семь —  за счет средств фонда социальных проектов «Samruk Kazyna Trust» и три — ассоциацией Workout Казахстана.
Площадки включают в себя зоны для занятия хоккеем, футболом, баскетболом, воркаутом и уличными тренажерами.
Заниматься спортом на этих площадках можно будет круглый год.

Где появятся новые спортплощадки
1. Возле СОШ 13 (район Мясокомбинат)
2. Между СОШ 17 и 19 (район Юбилейная)
3. Между домами 5 и 7 (5-ый микрорайон)
4. В парке культуры и отдыха
5. В микрорайоне «Болашақ» (п.Зачаганск, ПДП 9)
6. Между СК «Арман» и 5-ой поликлиникой (п.Зачаганск)
7. По проспекту Абулхаирхана

В Уральске есть движение воркаутеров.

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