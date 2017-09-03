Площадка для занятий воркаутом появилась в центре Уральска
На Арбате по ул. Д. Нурпеисовой перед зданием АТиСО на прошлой неделе демонтировали доску почетных граждан города.
А пару дней спустя стало ясно, что здесь появится площадка для занятий воркаутом. Строительство профинансировано ассоциацией Workout Казахстана, сообщили в акимате города.
Воркаут (англ. Workout (ˈwəːkaʊt) — рус. тренировка) — это любительский вид спорта, часть физической культуры. Включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках, а именно на турниках, брусьях, шведских стенках, рукоходах и прочих конструкциях
В Уральске в этом году ведется строительство 20 многофункциональных спортивных площадок в рамках реализации программы «Менің елім». Строительство десяти из них финасируется акиматом города, семь — за счет средств фонда социальных проектов «Samruk Kazyna Trust» и три — ассоциацией Workout Казахстана.
Площадки включают в себя зоны для занятия хоккеем, футболом, баскетболом, воркаутом и уличными тренажерами.
Заниматься спортом на этих площадках можно будет круглый год.
Где появятся новые спортплощадки
1. Возле СОШ 13 (район Мясокомбинат)
2. Между СОШ 17 и 19 (район Юбилейная)
3. Между домами 5 и 7 (5-ый микрорайон)
4. В парке культуры и отдыха
5. В микрорайоне «Болашақ» (п.Зачаганск, ПДП 9)
6. Между СК «Арман» и 5-ой поликлиникой (п.Зачаганск)
7. По проспекту Абулхаирхана