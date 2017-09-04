В Уральске в результате столкновения ГАЗели  и камаза погиб человек

Автокатастрофа случилась на трассе Уральск-Атырау. Возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба ДВД ЗКО

-Вчера, 3 сентября, приблизительно в 18-30 на 10 километре автотрассы Уральск-Атырау мужчина, 1963 года рождения, управляя автомобилем ГАЗель, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с автомобилем КАМаз, под управлением водителя 1982 года рождения, — сообщает пресс-служба ДВД ЗКО. – В результате ДТП водитель ГАЗели не приходя в сознание погиб. Его пассажирка доставлена в областную клиническую больницу города Уральска. Информации о состоянии здоровья водителя камаза нет. Ответственность за ДТП лежит на погибшем водителе ГАЗели.

По сообщению пресс-службы, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 345, часть 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следствием занимается УВД города Уральска.

Кроме всего прочего, разыскиваются свидетели ДТП.