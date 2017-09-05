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Опубликовано: Вт, Сен 5th, 2017
17 ЗКО / Картина дня

Бокейординский район ЗКО получит аэродром под малую авиацию вместо дорог

Об этом стало известно на минувшем отчете акима Бокейординского района Нурлана РАХИМЖАНОВА. По словам акима, дороги в районе ремонтируются медленно, а туристический поток необходимо увеличивать.

— В Бокейординскую ставку приезжает много людей и из Казахстана, и из России. В этом году около 3000 туристов было. Мы хотим сделать упор на развлекательную часть – поставить юрты, экскурсии на верблюдах сделать. Только дороги большая проблема. Летом – ещё ничего, а весной и осенью – сами понимаете. В ближайшие 2-3 года дорога не будет построена, поэтому мы приняли решение создать малую авиацию. Сейчас уже ведется работа по отводу земли для аэродрома. Цифры я сейчас озвучивать не буду. – сообщил аким Бокейординского района.

Напомним, что аким области Алтай КУЛЬГИНОВ, уже сообщал, что деньги на реконструкцию и строительство дорог в Бокейординском и Жанибекском районах выделены, но ремонта здесь пока не будет: строительные фирмы отказываются работать в Бокейорде из-за того, что там нет асфальтных заводов, и гнать туда дорожную технику нерентабельно.

Нана ИКСАНОВА

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