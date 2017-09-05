Демонтированный памятник Маншук Маметовой установят в поселке Сайхин.

В настоящий момент памятник уже доставлен в Бокейординский район. Завершаются реставрационные работы.

В городе его частично отреставрировали, а закончат реставрацию уже в поселке, — рассказал аким района Нурлан РАХИМЖАНОВ. – Торжественное открытие состоится 2 октября на празднике, приуроченном к 95-летию со дня рождения Маншук Маметовой.

Напомним, что ранее демонтированный в Уральске памятник простоял на площади 30 лет.

Нана Иксанова