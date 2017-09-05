Пользователь Айгуль:

Я хозяйка магазина находящегося по адресу ул.Горбачева, угол Азербайджанской. Когда мы строили магазин, то всю проектную документацию согласовывали как положено. Затем мы выложили подход к магазину плитами, подняли уровень дороги к магазину, чтобы людям было удобней проходить. Ведь не секрет что во время таяния наши улицы топят. Сейчас ремонтируют улицу Азейбарджанскую, рабочие подняли уровень новой дороги почти на полметра, выше уровня порога магазина. Сделали арык,а водоотвод нет! Бордюры причем уже выложили. Теперь мой магазин будет топить! Так например установили знак пешеходного перехода, а бордюр установили стоя. Мамы с колясками и старики будут перепрыгивать? На наши вопросы о последствиях, а конкретно о затоплении как прохожей части перед магазином, так и самого магазина, нам ответили что это наши проблемы!