Погода +21oC
$338.22
402.89
5.84
Опубликовано: Вт, Сен 5th, 2017
0 ЗКО / Картина дня

Установлена личность третьей погибшей во время пожара в Уральске

Ею оказалась девушка 1994 года рождения. Подробная информация о трагедии, произошедшей сегодня в Зачаганске не сообщается.

На месте пожара, который произошел утром 5 сентября в частном доме в поселке Зачаганск, пожарные обнаружили троих погибших – двух женщин и малолетнего ребенка. Было установлено, что одна из погибших — девушка 1994 года рождения, ребенок — 2011 года рождения. Личность третьей погибшей установить удалось только к вечеру. Ею оказалось девушка также 1994 года рождения. Об этом рассказали в службе пожаротушения. Но какой-то другой информации в управлении по ЧС не сообщили.

Выяснить подробности трагедии в ДВД ЗКО также не удалось. В пресс-службе департамента рассказали, что в настоящее время на месте пожара ведутся следственные мероприятия.

— О их результатах мы сообщим, — сказали в ДВД ЗКО.

Екатерина ЛИТВЯКОВА

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-09-05
Утром21 ℃
Днем21 ℃
Вечером20.59 ℃
Ночью12.77 ℃
Влажность56 %
ДавлениеhPa 1021.12
Скорость ветра3.46 м/с
2017-09-06
Утром11.25 ℃
Днем24.45 ℃
Вечером23.16 ℃
Ночью17.25 ℃
Влажность54 %
ДавлениеhPa 1021.48
Скорость ветра2.07 м/с