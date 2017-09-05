Установлена личность третьей погибшей во время пожара в Уральске

Ею оказалась девушка 1994 года рождения. Подробная информация о трагедии, произошедшей сегодня в Зачаганске не сообщается.

На месте пожара, который произошел утром 5 сентября в частном доме в поселке Зачаганск, пожарные обнаружили троих погибших – двух женщин и малолетнего ребенка. Было установлено, что одна из погибших — девушка 1994 года рождения, ребенок — 2011 года рождения. Личность третьей погибшей установить удалось только к вечеру. Ею оказалось девушка также 1994 года рождения. Об этом рассказали в службе пожаротушения. Но какой-то другой информации в управлении по ЧС не сообщили.

Выяснить подробности трагедии в ДВД ЗКО также не удалось. В пресс-службе департамента рассказали, что в настоящее время на месте пожара ведутся следственные мероприятия.

— О их результатах мы сообщим, — сказали в ДВД ЗКО.

Екатерина ЛИТВЯКОВА