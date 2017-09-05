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Опубликовано: Вт, Сен 5th, 2017
12 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В Уральске мама троих детей скончалась предположительно от сальмонеллёза

Дети этой женщины в возрасте 14, 15 и 16 лет были также доставлены в реанимацию инфекционной больницы в тяжёлом состоянии. Источник заражения пока не называется.

Иллюстративное фото

Эту информацию подтвердили в управлении здравоохранения ЗКО.
Как сообщил Канат ТОСЕКБАЕВ, руководитель управления здравоохранения, 25 августа бригада «скорой помощи», приехавшая на вызов, констатировала смерть жительницы Уральска 1971-го года рождения. Этой же бригадой дети были доставлены в отделение реанимации с предварительным диагнозом «Острый гастроэтероколит, тяжёлое течение. Эксикоз 2 -3 степени. Инфекционно–токсический шок 2-3 степени. Сальмонеллёз — под вопросом»
— При бактериологическом анализе у двоих детей выявлен «Сальмонелла энтеретидис» и поставлен диагноз «Сальмонеллёз». У третьего – бакпосев «отрицательный», — сообщил Канат ТОСЕКБАЕВ.
Для установления причины смерти женщины назначена судебно – медицинская экспертиза. Окончательное заключение будет готово 20 сентября 2017 года.

Мария МЕЛЬНИКОВА

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