В Уральске отменен дифференцированный тариф на электричество

Изменения коснутся только тех потребителей, которые платят за свет по тарифу «день-ночь».

Как сообщили в ТОО «Батыс Энергоресурсы», для большинства уральцев отмена дифференцированного тарифа за электроэнергию при оплате счетов не скажется.

— Большинство жителей города платят за электроэнергию по объему потребления. И для них ничего не изменится, — рассказала корреспонденту «УН» начальник отдела сбыта ТОО «Батыс Энергоресурсы» Светлана САМАРСКАЯ. – А вот те потребители, которые раньше платили по тарифу по зонам суток: днем — одну цену, а ночью – другую, с сентября будут оплачивать счета за электроэнергию так же, как и остальные, — по объему потребления.

Как сообщила Светлана Самарская, ранее у потребителей было право выбрать тариф, по которому они могут платить за электроэнергию.

Тарифы по зонам суток применялись при наличии у потребителя многотарифного счетчика электроэнергии, который учитывает потребление электроэнергии днем и ночью. Тариф ночной зоны в несколько раз меньше дневного. Так, ночной тариф для населения составлял 3,39 тенге, дневной — 14,41 тенге.

— В связи с внесением изменений в Закон «Об электроэнергетике» 11 июля этого года, этот тариф отменен, — объяснила экономист ТОО «Батыс Энергоресурсы» Айгуль АБДРАХМАНОВА.

Также в «Батыс Энергоресурсы» отметили, что менять счетчики электроэнергии из-за отмены дифференцированного тарифа потребителям не нужно.

— Потребители, которые раньше платили по тарифу по зонам суток, будет необходимо предоставить справки о постоянно зарегистрированных жильцах, — сказала Светлана Самарская. – Принести их нужно в отдел по работе с населением по адресу ул.Ескалиева, 179.

Екатерина ЛИТВЯКОВА