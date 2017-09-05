В Уральске сквер по улице 8 марта не будет вырублен

В прошлую среду, 30 августа, суд удовлетворил иск жителей улицы 8 марта и прокурора Алмагуль Исмагуловой к акиму города Уральска.

-Постановление акимата о выдаче в частную собственность двух участков на территории сквера имени Юрия Гагарина жителям Южно-Казахстанской области было признано недействительным, — сообщает пресс-служба городского суда № 2.

Напомним, что целый год жители улицы 8 марта боролись за сквер возле своих домов. В августе прошлого года жители увидели, что рабочие спиливают деревья. От них они узнали, что на месте сквера собираются строить увеселительное заведение. Предприниматель Куляш Васильева купила этот участок в 2015 году у двух жителей Южно-Казахстанской области, которые в свою очередь получили участок на бесплатной основе от государства. Первый суд жители улицы 8 марта проиграли, а потом аппеляционная инстанция отменила это постановление и направила дело на новое рассмотрение, в новом составе.