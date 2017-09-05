Скульптуру памяти Батырхана Шукенова установят в Уральске

9 сентября в рамках празднования дня города состоится торжественное открытие малых архитектурных форм и скульптур. Как сообщили в пресс — службе акимата, одна из скульптур «Джулия» — дань памяти Батыру Шукенову.

В одном из своих интервью Батырхан рассказывал, что Уральск для него является знаменательным городом, потому что песня «Джулия» впервые прозвучала именно в Уральске. В 1988 году группа «Алма – ата» (позже «А – студио») посетила Уральск. На их выступлении в здании педагогического института (сейчас ЗКГУ им. М.Утемисова) и прозвучала легендарная песня «Джулия», которая стала для музыкантов визитной карточкой.

Напомним, что известный казахстанский музыкант, заслуженный деятель искусств РК Батырхан Шукенов скончался в апреле 2015 году в Москве.

В 2008 году Батырхан Шукенов выступал в Уральске. Журналисты «Уральской недели» встретились с ним, взяли интервью. Батырхан Шукенов: Успех — это эфемерное понятие



Мария Мельникова