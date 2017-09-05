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Опубликовано: Вт, Сен 5th, 2017
134 ЗКО / Картина дня

Скульптуру памяти Батырхана Шукенова установят в Уральске

9 сентября в рамках празднования дня города состоится торжественное открытие малых архитектурных форм и скульптур. Как сообщили в пресс — службе акимата, одна из скульптур «Джулия» — дань памяти Батыру Шукенову.

Фото из архива «УН»

В одном из своих интервью Батырхан рассказывал, что Уральск для него является знаменательным городом, потому что песня «Джулия» впервые прозвучала именно в Уральске. В 1988 году группа «Алма – ата» (позже «А – студио») посетила Уральск. На их выступлении в здании педагогического института (сейчас ЗКГУ им. М.Утемисова) и прозвучала легендарная песня «Джулия», которая стала для музыкантов визитной карточкой.
Напомним, что известный казахстанский музыкант, заслуженный деятель искусств РК Батырхан Шукенов скончался в апреле 2015 году в Москве.

В 2008 году Батырхан Шукенов выступал  в Уральске. Журналисты «Уральской недели» встретились с ним, взяли интервью.

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Мария Мельникова

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