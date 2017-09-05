Внук Нурсултана Назарбаева признался, что лечился от наркозависимости

Айсултан Назарбаев, внук президента Казахстана, признался в Facebook, что позволил себе «самую ужасную и глупую слабость» — наркотики.

По словам внука Нурсултана Назарбаева, поискать успокоение в наркотиках он решил, когда потерял дорогих и близких людей: своего деда, академика Мухтара Алиева и отца – Рахата Алиева, который покончил жизнь самоубийством в австрийской тюрьме.

Он отметил, что ему хватило смелости признаться в наркозависимости деду.

«Я считаю своим долгом говорить об этом открыто. Рад, что соцсети дают такую возможность», — написал он.

Внук президента страны сообщил, что у него есть намерение открыть благотворительный фонд по борьбе с наркоманией, и он призывает опытных специалистов откликнуться.