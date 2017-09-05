Во время пожара в Уральске погибли 6-летний ребенок и две женщины

На месте пожара, который произошел сегодня утром в частном доме в поселке Зачаганск, пожарные обнаружили троих погибших – двух женщин и малолетнего ребенка.

Как сообщили в службе пожаротушения, сообщение о том, что горит дом в Зачаганске поступило сегодня утром, 5 сентября, в 6.45 часов.

— По прибытию к месту пожара пожарных подразделений было установлено, что по указанному адресу внутри временного жилого строения, предназначенного для временного проживания, расположенного во дворе частного дома горит мебель, частично полы и вещи, — сообщили в службе пожаротушения.

На месте происшествия пожарные обнаружили тела троих погибших — гражданку 1994 года рождения, ребенка 2011 года рождения, у третьей погибшей личность пока не установлена.

В 7.51 часов пожар был полностью ликвидирован.

— Сейчас на месте пожара работает следственно-оперативная группа ДВД ЗКО. Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются, — сказали в службе пожаротушения.

Екатерина ЛИТВЯКОВА