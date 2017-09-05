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Опубликовано: Вт, Сен 5th, 2017
12 ЗКО / Картина дня

«Российские военные не всегда информируют нас об испытаниях» — аким Бокейординского района ЗКО

По словам  Нурлана РАХИМЖАНОВА, 945 гектаров земли арендуются Российской Федерацией под полигон. Сейчас ставится вопрос о возврате 270 гектаров земель третьей категории.

— Полигон поделен на три категории. На третьей наши фермеры ведут сельхоз работы – пасут скот, косят сено. На земле первой категории вести какую-либо деятельность нельзя. На земле второй категории фермеры тоже ведут свою деятельность, но там запрещено что-либо строить и по требованию военных на время проведения запусков ракет люди должны покинуть эти земли вместе со скотом и техникой. По земле второй категории есть проблемы – военные не всегда информируют нас о запусках и испытаниях, а там ведут свою работу 97 хозяйств. В общей сложности на 400 гектарах земли второй и третьей категории ведут свою деятельность 110 фермерских хозяйств. – сообщил аким области.

Российский  ракетный полигон, расположенный в северо-западной части Астраханской области, также занимает земли в пределах Атырауской и Западно-Казахстанской областей. Полигонные площадки предназначены для падения на их территории отделяющихся частей ракет, в числе которых были и СС-20, работающие на смесевом твердом топливе, компоненты которого являются веществами первого класса опасности.

 

Нана ИКСАНОВА

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