На модернизацию сознания жителей ЗКО власти потратят 3 800 000 тенге

Такой лот на сайте госзакупок выставило управление внутренней политики по ЗКО. Модернизировать сознание граждан будут при помощи статей о природе и истории Чингирлау и других районов области.

Как пояснил руководитель управления внутренней политики Бахытжан Нарымбет – данный проект является исполнением поручения Президента Назарбаева.

— Елбасы написал статью «Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания, — говорит Бахытжан Нарымбет. – Модернизация состоит из нескольких этапов – формирование культа знаний, конкурентоспособность, прагматизм, открытость сознания.

По словам госслужащего, ещё одним из направлений модернизации общественного сознания является любовь к родному краю. Именно этому и посвящены мероприятия, которые предстоит выполнить будущим подрядчикам.

— Любовь к Родине начинается с родного края, — говорит чиновник. – А многие из нас не в полной мере знают свой родной край. В этой связи мы хотим организовать пресс-туры для журналистов и историков, для того, чтобы они изучали различные районы нашей области и писали про это материалы, информационные буклеты. Этот лот вмещает в себя экскурсию по четырем районам области, по каким именно еще не определено.

Кроме этого, по словам Бахытжана Нарымбета в рамках этого лота предстоит провести форум меценатов Приуралья, на котором они будут стимулировать бизнесменов и депутатов к занятию благотворительной деятельностью.