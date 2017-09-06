Нарушений прав осужденных не установлено — прокуратура ЗКО

Прокуроры встретились с осужденными, указанными в размещенном на сайте письме, они отрицали факты, указанные в нем, — сообщила пресс-служба прокуратуры ЗКО.

«Эти же факты были предметом прокурорской проверки в рамках заявления родителей осужденного Акишева.

29 августа они были приняты на личном приеме заместителем прокурора области Александром Цуранковым.

Проверка проведена с участием руководителя Национального превентивного механизма по ЗКО Кочеткова П., который также встретился с заключенным.

Факты, изложенные в письме, не нашли своего подтверждения, каких-либо нарушений прав осужденного не установлено. Заявителям 31 августа дан ответ.

Родителям предоставлена возможность телефонного разговора со своим сыном», — сообщает надзорный орган.

«На данный момент обстановка в колонии стабильна. Режим дня осужденными соблюдается. Прием пищи по распорядку», — из пресс-релиза прокуратуры области.