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Опубликовано: Ср, Сен 6th, 2017
71 ЗКО / Картина дня

Нарушений прав осужденных не установлено — прокуратура ЗКО

Прокуроры встретились с осужденными, указанными в размещенном на сайте письме, они отрицали факты, указанные в нем, — сообщила пресс-служба прокуратуры ЗКО.

«Эти же факты были предметом прокурорской проверки в рамках заявления родителей осужденного Акишева. 
29 августа они были приняты на личном приеме заместителем прокурора области Александром Цуранковым.
Проверка проведена с участием руководителя Национального превентивного механизма по ЗКО Кочеткова П., который также встретился с заключенным.
Факты, изложенные в письме, не нашли своего подтверждения, каких-либо нарушений прав осужденного не установлено. Заявителям 31 августа дан ответ.
Родителям предоставлена возможность телефонного разговора со своим сыном», — сообщает надзорный орган. 

«На данный момент обстановка в колонии стабильна. Режим дня осужденными соблюдается. Прием пищи по распорядку», — из пресс-релиза прокуратуры области.

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