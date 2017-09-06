«Убийца нанёс ребёнку 18 ножевых ранений»

Полицейские рассказали подробности убийства троих людей в посёлке Зачаганск.

Речь идёт о гибели двух женщин и маленького ребёнка, найденных обгоревшими в сгоревшем доме по улице Южная, дом 11.

Во время брифинга полицейские сообщили, что 24-летний парень зарезал женщин, а трёхлетнего малыша буквально истыкал ножом — горло, грудь.

— Задержанный сам признался, что он пришёл в дом своей девушки примерно в 4 часа ночи, и там вначале зарезал подругу своей девушки, которая уже спала, потом – нанёс 18 ножевых ранений спящему мальчику 2014 года рождения, — рассказал заместитель начальника УВД города Уральска Нурлан Бисенов. – Когда мама мальчика вошла в дом с улицы, он убил и её — нанёс многочисленные колото-резанные раны по всему телу. Затем Адилет Камалиев поджог дом, и ушёл.

Причина убийства, как объяснил полиции сам подозреваемый, в том, что девушка отказалась жить с ним гражданским браком.

В тот же день полицейские начали отрабатывать круг общения погибших молодых женщин. Изначально в круг подозреваемых попали двое парней — на них полицейские составили ориентировку на задержание. Однако позже причастность одного из них не подтвердилась.

В тот же день, 5 сентября, подозреваемый Камалиев Адилет, 1993 г.р., житель Сырымского района ЗКО, задержан в районе посёлка Меловые горки.

На данный момент ему назначена судебно-медицинская экспертиза, на учёте как наркозависимый он не состоял.

Полицейские сообщили, что Камалиев безработный, ранее он был судим за кражу.

На данный момент в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 99, ч.2 УК РК «Убийство двух или более лиц».

Екатерина ЛИТВЯКОВА