В Уральске на День города перекроют ряд улиц

Кроме того, полицейские будут проводить личный досмотр посетителей культурно-массовых мероприятий.

Об этом сообщил начальник местной полицейской службы Манарбек Габдуллин.

— Основные мероприятия ко Дню города пройдут на стадионе имени Атояна и площади Абая, в связи с чем будет производиться перекрытие ряда близлежащих улиц, — сообщил Габдуллин. — В районе стадиона Атояна будут перекрыты ул. Даумова и ул. Хусаинова Парковка транспортных средств будет организована по проспекту Евразии. При проведении ретро-фестиваля на площади Абая будет временно приостановлено движение транспортных средств по проспекту Достык — от ул. Карева до ул. Сарайшык.

Кроме того, полковник полиции отметил, что в связи с ожидаемым большим количеством жителей и гостей города на данных мероприятиях, полицейскими при осуществлении охранных мероприятий в целях пресечения проноса запрещенных предметов на входных путях стадиона будет проводиться личный досмотр посетителей и их вещей.

Полиция напоминает: — Согласно Закону РК «О массовых мероприятиях» от 22 января 2016 года: «Физическим лицам запрещается проносить в места проведения зрелищных культурно-массовых мероприятий алкогольную продукцию, продукцию в металлической, стеклянной таре, пиротехнические изделия и иные предметы, использование которых может представлять угрозу жизни и здоровью людей либо причинить материальный ущерб физическим и юридическим лицам. За нарушение правил поведения на спортивных и спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятиях физическими лицами предусмотрена административная ответственность»

День города в Уральске будут отмечать 8 и 9 сентября.

8 сентября в 19:00 часов на стадионе Атояна пройдет театрализованная программа, вечерняя концертная программа с участием звезд казахстанской и зарубежной эстрады (Төреғали Төреәлі, Ерке Есмахан, Son Pascal). А также праздничный фейерверк.

9 сентября в 19:00 часов на площади Абая пройдет концертная программа ретро-фестиваля с участием Қыдырәлі Болманова и Қарақат Әбілдиной.

Екатерина ЛИТВЯКОВА