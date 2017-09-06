Полиция Уральска: «Это был не пожар, а убийство»

Вчера, 5 сентября, в поселке Зачаганск произошел пожар. На месте происшествия пожарные обнаружили тела трех погибших — двух девушек 1994 годов рождения и 6-летнего ребенка. Изначально версия убийства полицейскими не подтверждалась. Однако сегодня стало известно, что в Уральске задержан подозреваемый в совершении тяжкого преступления.

Об этом корреспонденту «УН» сообщил начальник УВД города Уральск Мирлан АЙКЕНОВ.

-Изначально ориентировка была на двоих подозреваемых в совершении убийства троих человек, — сказал Мирлан Айкенов. — Однако, причастность одного из них не подтвердилась. В настоящее время задержан подозреваемый в совершении тяжкого преступления Адилет Камалиев, 1993 года рождения. Он находится в изоляторе временного содержания. Его причастность к преступлению уже доказана.

«УН» отслеживает события. На данный момент полиция

Екатерина ЛИТВЯКОВА