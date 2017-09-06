Заключённые уральской колонии просят помочь преодолеть произвол администрации (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В «УН» заключённые РУ-170/2 прислали письмо, где заявляют, что на территории их режимного учреждения творится беззаконие. Чтобы преодолеть его, сидельцы объявили голодовку.

— Два отряда РУ 170/2 сегодня отказались от обеда против беззакония администрации, — значится в письме, под которым свои подписи поставили 10 заключённых. — Просим вас не обойти стороной наше обращение, мы не знаем куда обратиться… В РУ-170/2 закона просто нет. Человек, впервые оказавшийся на территории этого учреждения, подвергается унижениям и издевательствам. Прибывших людей сразу же избивают в здании карантина заключённые из отряда ДОО (Добровольная организация осужденных – прим. ред.). При этом присутствуют представители администрации, которые не только не пресекают это безобразие, но и сами нередко в нём участвуют. Постоянным ущемлениям подвергаются верующие – те, кто читает намаз. В дисциплинарный изолятор сейчас незаконно помещены верующие заключённые – Б. Акишев, Н. Узакбаев, Б. Байгазиев, А. Хайытбаев, Латифов. Они голодуют уже несколько дней в протест против их изоляции, но администрация никаких мер не принимает. Мы боимся за свои жизни и просим помощи: проведите проверку законности в учреждении РУ-170/2 города Уральска.

В дежурной части РУ-170/2 на нашу просьбу связать с руководством зоны, чтобы получить их комментарий по заявлению заключённых, ответили, что начальник режимного учреждения и оба его заместителя сейчас на выезде. Имеет ли место быть голодовка заключённых на территории РУ-170/2 – дежурный пообещал, что передаст наш запрос своему руководству.

Людмила КАЛАШНИКОВА