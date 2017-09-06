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Опубликовано: Ср, Сен 6th, 2017
271 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Заключённые уральской колонии просят помочь преодолеть произвол администрации (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В «УН» заключённые РУ-170/2 прислали письмо, где заявляют, что на территории их режимного учреждения творится беззаконие. Чтобы преодолеть его, сидельцы объявили голодовку.

Фото из архива УН

 

— Два отряда РУ 170/2 сегодня отказались от обеда против беззакония администрации, — значится в письме, под которым свои подписи поставили 10 заключённых. — Просим вас не обойти стороной наше обращение, мы не знаем куда обратиться… В РУ-170/2 закона просто нет. Человек, впервые оказавшийся на территории этого учреждения, подвергается унижениям и издевательствам. Прибывших людей сразу же избивают в здании карантина заключённые из отряда ДОО (Добровольная организация осужденных – прим. ред.). При этом присутствуют представители администрации, которые не только не пресекают это безобразие, но и сами нередко в нём участвуют. Постоянным ущемлениям подвергаются верующие – те, кто читает намаз. В дисциплинарный изолятор сейчас незаконно помещены верующие заключённые – Б. Акишев, Н. Узакбаев, Б. Байгазиев, А. Хайытбаев, Латифов. Они голодуют уже несколько дней в протест против их изоляции, но администрация никаких мер не принимает. Мы боимся за свои жизни и просим помощи: проведите проверку законности в учреждении РУ-170/2 города Уральска.

В дежурной части РУ-170/2 на нашу просьбу связать с руководством зоны, чтобы получить их комментарий по заявлению заключённых, ответили, что начальник режимного учреждения и оба его заместителя сейчас на выезде. Имеет ли место быть голодовка заключённых на территории РУ-170/2 – дежурный пообещал, что передаст наш запрос своему руководству.

Людмила КАЛАШНИКОВА

4 комментария
  1. HumptyDumpty says:
    6 сентября 2017 в 17:25

    вот она,модернизация сознания, в деле так сказать.

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  2. Монро says:
    6 сентября 2017 в 17:38

    А почему рядом с фамилиями заключенных не написали статью за которую сидят? убивают женщин и детей спящих режут ….говорят не зарекайся от тюрьмы, но после статьи об убийстве в Зачаганске, не хочется даже читать про произвол в тюрьме

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  3. Дотошный ватник says:
    6 сентября 2017 в 17:42

    Чото какой то странно гладкий листочек.
    Не похоже, что его прятали и тайно выносили. Даже ни одной складки не видно.
    В папочке, чтоли, расправленным принесли?

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  4. Дотошный ватник says:
    6 сентября 2017 в 17:46

    Список 10ти первых фамилий тоже написан одной рукой.
    Нижний -другой, но тоже одной.
    Само письмо вообще писал кто-то «третий».

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