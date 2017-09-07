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Опубликовано: Чт, Сен 7th, 2017
624 Главная тема / ЗКО / Картина дня

«Голого» полицейского из Уральска отстранили от должности

Полицейский работал участковым инспектором.

Один из снимков, распространившихся по социальным сетям.

«Отстранен от занимаемой должности. Сейчас находится в резерве», — сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО.

В августе текущего года в социальных сетях появились фотографии, на которых полицейский был запечатлен в неподобающем виде. В пояснениях говорилось, что изображения, якобы, сделали проститутки, и, таким образом, отомстили «крышевавшему» их стражу порядка.

В полиции по данному факту было начато служебное расследование. А позже был распространен комментарий о том, что полицейский на фотографиях был со знакомой, а не с девушкой легкого поведения. И снимки были сделаны ею для личного пользования.

Сам же майор полиции Ермек Каюпов обратился в ДВД ЗКО с заявлением, по которому было начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 147 частью 1 УК РК (Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите).

Кто проходит подозреваемым по данному делу, не сообщается.

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2 комментария
  1. WV says:
    7 сентября 2017 в 17:22

    Симпатяшка такой, особенно в трусилях, без работы не станется.

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  2. NVP says:
    7 сентября 2017 в 17:27

    Черт подери! Уже галерею можно организовывать: «спящий» полицейский, «писающий» полицейский, «голый» полицейский. Какой следующий?

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