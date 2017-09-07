«Голого» полицейского из Уральска отстранили от должности
Полицейский работал участковым инспектором.
«Отстранен от занимаемой должности. Сейчас находится в резерве», — сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО.
В августе текущего года в социальных сетях появились фотографии, на которых полицейский был запечатлен в неподобающем виде. В пояснениях говорилось, что изображения, якобы, сделали проститутки, и, таким образом, отомстили «крышевавшему» их стражу порядка.
В полиции по данному факту было начато служебное расследование. А позже был распространен комментарий о том, что полицейский на фотографиях был со знакомой, а не с девушкой легкого поведения. И снимки были сделаны ею для личного пользования.
Сам же майор полиции Ермек Каюпов обратился в ДВД ЗКО с заявлением, по которому было начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 147 частью 1 УК РК (Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите).
Кто проходит подозреваемым по данному делу, не сообщается.
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Симпатяшка такой, особенно в трусилях, без работы не станется.
Черт подери! Уже галерею можно организовывать: «спящий» полицейский, «писающий» полицейский, «голый» полицейский. Какой следующий?