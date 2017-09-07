Погода +29oC
$336.66
403.18
5.9
Опубликовано: Чт, Сен 7th, 2017
179 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В доме погибшей женщины сальмонелла обнаружена в несколько видах продуктов

 Под подозрением манты домашнего приготовления, медовый торт и куриная ветчина.

Фото ratel.kz

 Как сообщил руководитель управления охраны общественного здоровья г. Уральск Мадениет Танауов,  причина отравления семьи до сих пор не установлена. Проводится расследование.

— В доме, где это случилось, мы провели все противоэпидемиологические мероприятия. Взяты образцы. Из 20 взятых смывов в девяти обнаружена «сальмонелла энтеретидис». Бактерии присутствовали в бульоне от мантов, медовом торте, куриной ветчине, — сообщил Мадениет Танауов.

— Старший из детей, Нурбол (2001 года рождения – прим. «УН»), сообщил, что манты были приготовлены 19 августа. Готовые полуфабрикаты хранились в холодильнике. Мальчик говорит, что за время хранения были сбои в работе холодильника. Съели они манты через три дня после приготовления.

Первым недомогание почувствовал самый младший ребёнок – 13-летний Саид. К вечеру 22 числа симптомы проявились у старшего Нурбола. 23 августа состояние ухудшилось у средней девочки – 14-летней Шакырбану. У детей была многократная рвота, жидкий стул, слабость, повышение температуры. 25 августа дети были доставлены в областную инфекционную больницу с признаками отравления.

О том, как умерла 46-летняя женщина, мама троих детей, «УН» не сообщили. Лишь ответили, что в настоящее время ведется следствие.

— В понедельник, 4 сентября, дети выписаны. Все трое детей уже здоровы. — сообщила Надия Ахметова, главный врач областной инфекционной больницы – Их забрали родственники.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:  Скончавшаяся женщина отравилась мантами

В Уральске мать троих детей скончалась, предположительно, от сальмонеллёза

Мария МЕЛЬНИКОВА

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-09-07
Утром29 ℃
Днем29 ℃
Вечером25.54 ℃
Ночью24 ℃
Влажность62 %
ДавлениеhPa 1016.48
Скорость ветра6.11 м/с
2017-09-08
Утром18.07 ℃
Днем19.2 ℃
Вечером18.26 ℃
Ночью14.99 ℃
Влажность85 %
ДавлениеhPa 1014.45
Скорость ветра7.27 м/с