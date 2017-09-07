В доме погибшей женщины сальмонелла обнаружена в несколько видах продуктов

Под подозрением манты домашнего приготовления, медовый торт и куриная ветчина.

Как сообщил руководитель управления охраны общественного здоровья г. Уральск Мадениет Танауов, причина отравления семьи до сих пор не установлена. Проводится расследование.

— В доме, где это случилось, мы провели все противоэпидемиологические мероприятия. Взяты образцы. Из 20 взятых смывов в девяти обнаружена «сальмонелла энтеретидис». Бактерии присутствовали в бульоне от мантов, медовом торте, куриной ветчине, — сообщил Мадениет Танауов.

— Старший из детей, Нурбол (2001 года рождения – прим. «УН»), сообщил, что манты были приготовлены 19 августа. Готовые полуфабрикаты хранились в холодильнике. Мальчик говорит, что за время хранения были сбои в работе холодильника. Съели они манты через три дня после приготовления.

Первым недомогание почувствовал самый младший ребёнок – 13-летний Саид. К вечеру 22 числа симптомы проявились у старшего Нурбола. 23 августа состояние ухудшилось у средней девочки – 14-летней Шакырбану. У детей была многократная рвота, жидкий стул, слабость, повышение температуры. 25 августа дети были доставлены в областную инфекционную больницу с признаками отравления.

О том, как умерла 46-летняя женщина, мама троих детей, «УН» не сообщили. Лишь ответили, что в настоящее время ведется следствие.

— В понедельник, 4 сентября, дети выписаны. Все трое детей уже здоровы. — сообщила Надия Ахметова, главный врач областной инфекционной больницы – Их забрали родственники.

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Мария МЕЛЬНИКОВА