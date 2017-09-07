Подозреваемый в убийстве ребенка и двух женщин арестован в Уральске

Только что в городском суде Уральска решением судьи Раушан Исмаиловой взят под стражу подозреваемый в жестоком убийстве двух девушек и малолетнего ребенка.

Сегодня, 7 сентября, Раушан Исмаилова, судья уральского городского суда санкционировала арест подозреваемого в тройном убийстве — Адилета Камалова, 23-летнего жителя поселка Жымпиты. Во время следствия он будет содержаться в изоляторе.

-Подозреваемый дал признательны показания. Кроме того, предварительные следственные мероприятия указывают на его причастность в этом убийстве, — сообщил Марат Ищанов, помощник прокурора города.

По словам Марата Ищанова, Камалов ранее судим за совершение кражи. У него есть дети.

В настоящее время назначены ряд экспертиз. Сам подозреваемый рассказал, что до совершения преступления употреблял спиртное.

— Камалов был знаком с убитыми и был вхож в их дом, — сказал Ищанов.

Напомним, жестокое убийство двух девушек 1994 годов рождения и мальчика 3-х лет произошло 5 августа в поселке Зачаганск. Подозреваемый в преступлении был задержан полицейскими вечером того же дня. Адилет Камалов признал свою вину и рассказал, что убил троих человек из-за ревности. Он нанес около 20 ножевых ранений каждому, после чего поджег дом.

Екатерина ЛИТВЯКОВА

Фото Рауля УПОРОВА