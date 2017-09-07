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Опубликовано: Чт, Сен 7th, 2017
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Скончавшаяся женщина отравилась мантами

Смерть 46-летней женщины — матери троих детей — от отравления стала поводом для возбуждения уголовного дела следственными органами.

Картинки по запросу массовое отравление

Расследованием отравления детей погибшей занимается ювенальная полиция.

Семья отравилась мантами, — сообщили в пресс-службе ДВД. Старший из троих детей (предположительно, девочка) отказалась есть. Ребёнку показалось, что манты испорчены. Мама от отравления скончалась на месте от токсического шока. Все трое детей были доставлены в областную инфекционную больницу.

Ранее руководитель Управления здравоохранения Канат ТОСЕКБАЕВ сообщил «УН», что 25 августа бригада «скорой помощи», приехавшая на вызов, констатировала смерть жительницы Уральска 1971-го года рождения. Дети погибшей были доставлены в отделение реанимации с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит, тяжёлое течение. Эксикоз 2-3 степени. Инфекционно-токсический шок 2-3 степени».

Cальмонеллёз — острая кишечная инфекция животных и человека, вызываемая различного вида бактериями рода Salmonella.

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Массовое отравление посетителей произошло в одном из кафе Уральска

Мария Мельникова 

Один комментарий
  1. West Казах says:
    7 сентября 2017 в 9:48

    Вывод: Дома надо есть !!!

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