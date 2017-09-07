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Опубликовано: Чт, Сен 7th, 2017
395 ЗКО / Картина дня

В Уральске два автобусных маршрута ездят до полуночи

Это заявила «УН»  пресс-служба горакимата в ответ на жалобы горожан по поводу того, что после 10 часов вечера общественный транспорт перестаёт ездить.

— Автобусы сходят с линии после 22.30 часов потому, что в эти часы пассажиропоток на маршрутах практически отсутствует, дальнейшее пребывание общественного транспорта на линиях становится нерентабельным, — пояснили в пресс-службе горакимата. – Тем не менее, жители города имеют возможность добраться с окраин города до его центра и после 22.00 часов: во-первых, на маршруте №22 – он выезжает с конечной остановки «КазТрансГаз» в сторону микрорайона «Арман» в 22 часа 12 минут; во-вторых, на маршруте №5 – этот автобус выезжает с конечной остановки микрорайон «Жулдыз» в сторону остановки «Медколледж» в 22 часа 36 минут.

Кстати, в горакимате отметили, что вышекуказанные маршрутыные автобусы оборудованы GPS-навигаторами, что позволяет отслеживать их пребывание на маршруте.

Однако на всякий случай, если после 22.00 часов долгожданной «пятёрки» вы так и не дождались, вы можете позвонить и пожаловаться в диспетчерскую службу ТОО «Оралавтотранс», тел.: 25-75-55, если же с линии неожиданно сошёл маршрут №22, звоните с жалобами в диспетчерскую ТОО «Западно-Казахстанский автобусный парк» по тел.: 24-30-02.

Людмила КАЛАШНИКОВА

 

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