В Уральске резко подорожал российский рубль

За последние сутки большинство обменников города продают российский рубль по 6 тенге.

Экономисты области связывают удорожание иностранной валюты с обесцениванием тенге, который дешевеет из-за слабой внутренней экономики, которая, в свою очередь, «страдает» из-за отсутствия производства в большинстве отраслей Казахстанской промышленности.

Как подорожание российского рубля влияет на кошелек населения и общий уровень жизни?

Подробности читайте в следующем номере «Уральской недели».

Нана Иксанова