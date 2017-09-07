В Уральске резко подорожал российский рубль
За последние сутки большинство обменников города продают российский рубль по 6 тенге.
Экономисты области связывают удорожание иностранной валюты с обесцениванием тенге, который дешевеет из-за слабой внутренней экономики, которая, в свою очередь, «страдает» из-за отсутствия производства в большинстве отраслей Казахстанской промышленности.
Как подорожание российского рубля влияет на кошелек населения и общий уровень жизни?
Подробности читайте в следующем номере «Уральской недели».
Нана Иксанова