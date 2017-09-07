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Опубликовано: Чт, Сен 7th, 2017
296 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В Уральске резко подорожал российский рубль

За последние сутки большинство обменников города продают российский рубль по 6 тенге.

Экономисты области связывают удорожание иностранной валюты с обесцениванием тенге, который дешевеет из-за слабой внутренней экономики, которая, в свою очередь, «страдает» из-за отсутствия производства в большинстве отраслей Казахстанской промышленности.

Как подорожание российского рубля влияет на кошелек населения и общий уровень жизни?

Подробности читайте в следующем номере «Уральской недели».

 

Нана Иксанова

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