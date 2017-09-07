Военная полиция Актюбинского гарнизона обещает амнистию двум дезертирам из ЗКО

Эти парни самовольно оставили место службы 15 лет назад. В случае их добровольной явки в военкомат военная полиция обещает им амнистию.

Представители отдела военной полиции Актюбинского гарнизона сообщили «УН», что на данный момент они разыскивают двух западноказахстанцев, самовольно оставивших место прохождения воинской службы.

Быков Антон Сергеевич, 29.09.1982 года рождения, уроженец г. Уральска, в 2001 году проходивший службу в воинской части 32363 в г.Капшагае, сбежал из армии 17 августа 2001 года.

Удостоверение личности № 009063725 просрочено 29.09.2007 года.

Джумагалиев Нурлан Жаскайратович, 07.09.1982 года рождения, уроженец посёлка Каменка Таскалинского района ЗКО дезертировал из военной части 51051 в г. Актобе 19 мая 2002 года. Его удостоверение личности №009093185 просрочено 07.09.2007 года.

— В случае добровольной явки этих парней в военно-правоохранительные органы оба они будут амнистированы по Закону РК «Об амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан, вступившим в законную силу

23 декабря 2016 год, — отметили в военной полиции Актобе.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о нахождении Быкова А.С. и Джумагалиева Н.Ж., военные просят сообщить в отдел военной полиции Актюбинского гарнизона

по телефонам 8 (7132) 51-43-22, 51-43-50. Анонимность гарантируется.

Людмила КАЛАШНИКОВА