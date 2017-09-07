ЗКО в рейтинге конкурентноспособности регионов на четвертом месте — Форбс

Журнал «Форбс» измерил конкурентоспособность регионов Казахстана. Западно-Казахстанской области ответ четвертое место в сложившемся рейтинге. Впереди оказались Алматы, Астана и Атырау.

В рейтинге конкурентноспобности регионов за 2014 год ЗКО было отведено 10-е место.

Тогда (за 2013й год) по объему инвестиций в основной капитал ЗКО показала 13-й результат (193 млрд тенге). В нынешнем рейтинге наша область имеет инвестиции в объеме 394.2 млрд. тенге.

Ранжирование регионов производилось на основе итоговых баллов, присвоенных по результатам комплексной оценки пяти факторов. По каждой из категорий составлялись отдельные ренкинги, по результатам которых распределялись баллы и присваивались коэффициенты, в сумме дающие 100%. Оценки по категориям давали итоговые баллы в следующих пропорциях:

1. Экономический климат – 45% 2. Человеческое измерение – 20% 3. Государственный менеджмент – 15% 4. Инфраструктура – 10% 5. Экспертная оценка – 10%

Всего эти факторы включают в себя анализ около 70 статистических показателей и индексов в динамике 2015–2016 годов и первого полугодия 2017 года, а также степени их воздействия на конкурентоспособность каждого региона. По категории «Оценка экспертов» ренкинг выстраивался по результатам анкетирования среди руководителей бизнеса, работающего во всех регионах страны и из разных секторов (банковский, страхование, ретейл и авторетейл, телеком, интернет-торговля). В этом году было добавлено 20 новых показателей.

Использовались данные: Комитета по статистике Министерства национальной экономики, Министерства финансов и его подразделений – Комитета государственных доходов, Комитета казначейства; Министерства труда и социальной защиты населения, Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, акиматов областей и городов республиканского значения; специального обзора по коррупции и теневой экономике «Деловой климат 2016» НПП «Атамекен»; исследования «Оценка качества услуг органов государственных доходов РК 2016 г.» ЦИ «Сандж».bes

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