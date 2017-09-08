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Опубликовано: Пт, Сен 8th, 2017
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8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане, чтобы они не брали взятки

Из 10 000 сержантов решено повысить более 8000 человек. Их зарплата увеличится почти в два раза.


Более 8000 сержантов в дорожно-патрульной полиции станут офицерами, сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Талгат Мусаканов на брифинге в СЦК.

Он отметил, что работа эта проводится, чтобы повысить качество образовательного уровня сотрудников дорожно-патрульной полиции, а также поднять их имидж. Из 10 000 сержантов решено повысить в звании более 8000.

Переаттестацию сотрудников также проведут для профилактики взяточничества.

«Сержант получает 50 000-60 000 тенге. Естественно, это становится поводом для коррупции для наших сотрудников, это мы сами должны понимать. Мы делаем их офицерами — это за 100 000 тенге они будут получать. Плюс — звание, социальные льготы. Акимы всё подписали. В настоящее время четыре области уже выделили деньги и готовят документы по переаттестации сотрудников, в том числе и столица выделила средства», – добавил Талгат Мусаканов.

informburo.kz

2 комментария
  1. Анкатинец says:
    8 сентября 2017 в 14:52

    Охренеть!!!

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  2. NVP says:
    8 сентября 2017 в 15:25

    Офицеры ДПС не берут взятки? Фантастика!!! 🙂

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