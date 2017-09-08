Автомобиль руководителя комитета правовой статистики по ЗКО заметили за пересечением двойной сплошной
Руслан: Это служебный автомобиль руководителя управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области, он пересекает двойную сплошную линию. Любопытно, её за это наказали?
Водятел при чем тут она сама? Машина служебная, ездит шофер, какие к ней претензии?
Ну чтож
Жолполовцы заодно Руслану выпишите штраф за вождение с тел в руках
#БагдатМусин!
Этот человек возглавляет комитет в ГП.