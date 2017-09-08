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Опубликовано: Пт, Сен 8th, 2017
341 Народные новости

Автомобиль руководителя комитета правовой статистики по ЗКО заметили за пересечением двойной сплошной

 Руслан: Это служебный автомобиль руководителя управления  Комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области, он пересекает двойную сплошную линию. Любопытно, её за это наказали?

3 комментария
  1. Ианя says:
    8 сентября 2017 в 13:06

    Водятел при чем тут она сама? Машина служебная, ездит шофер, какие к ней претензии?

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  2. Народ says:
    8 сентября 2017 в 13:18

    Ну чтож
    Жолполовцы заодно Руслану выпишите штраф за вождение с тел в руках

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  3. Talgat_mechanic says:
    8 сентября 2017 в 13:19

    #БагдатМусин!
    Этот человек возглавляет комитет в ГП.

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