Автор учебника с «бутявками» проведет лекцию для учителей

Автор учебника русского языка, который вызвал резонанс у пользователей социальных сетей, объяснит преподавателям, как правильно обучать детей по новой программе.

Об этом сообщил генеральный директор издательства «Мектеп» Ерлан Сатыбалдиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам директора издательства, поскольку программа обучения в данном учебнике новая, автор пособия дополнительно объяснит все нюансы программы для учителей, которые преподают этот предмет.

«Мы точно знаем, сколько учителей преподают данный предмет. Мы имеем базу данных, она поименная, в какой школе работает каждый учитель, его электронный адрес почты. Мы будем делать поименную рассылку наших поясняющих материалов. Они могут нам отвечать, участвовать на нашем портале. Более того, автор раз в неделю будет выходить в эфир, непосредственно, на канале нашего издательства», — сказал он журналистам.

Ерлан Сатыбалдиев добавил, что в ближайшее время автор учебника сделает вводную лекцию о том, как надо пользоваться этим учебником, о целях и задачах, которые ставит этот учебник, и как его стоит внедрять в учебный процесс.

«Учитель впервые в этом году сталкивается с этим, ему сложно. Мы поможем ему подготовиться», — отметил он.

При этом Ерлан Сатыбалдиев заявил, что его огорчает критика, которая обрушилась на учебник, признав при этом тот факт, что информационно-просветительская работа была проведена не совсем правильно. «Некорректно ведется дискуссия — это нас очень огорчает. Тем более, когда включается такая тяжелая артиллерия как депутатский корпус, они ведь тоже, часто бывает, что не владеют ситуацией в полном объеме. Мы с себя ответственности не снимаем. Да, это нужно было делать раньше. Но вы поймите, что издательство — это творческо-производственная организация. Пиар — это не наш конек, вообще», — заявил Ерлан Сатыбалдиев. Он пояснил, что теперь работа в этом плане будет развиваться. «Время меняется, время не ждет, мы должны все подстраиваться. Она (стратегия информирования) поменяется не только у нас, она поменяется во всех изданиях. Будет очень много чего интересного происходить, и в других изданиях тоже», — заключил он. Ранее в соцсетях и мессенджере WhatsApp появились снимки учебника по литературе. Внимание пользователей привлек текст на одной из страниц — он пестрил непонятными словами: «бутявка», «кукуся», «калуша», «отпызявила», «мырдявость» и другими. Позже в Министерстве объяснили эти и другие задания, вызвавшие резонанс в Сети.

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