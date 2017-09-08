12 миллионов тенге собрано волонтерами на лечение девочки из Уральска

Средства на лечение Рамины Мухамедьяровой, перенесшей кровоизлияние в мозг, вносят жители ЗКО и других городов Казахстана. Откликнулись также люди из России, Беларуси и Америки.

Об этом нам рассказала Оксана, девушка, занимающаяся сбором средств для 9-месячной Рамины.

— Всего за два месяца для малышки уже собрано 12 миллионов тенге, — сказала Оксана Лягошина. – Но это лишь часть тех денег, которые нужны для реабилитации в Германии. Всего необходимо 54 тысячи 340 евро. Кроме этого, нужны средства на транспортировку. Это от 27 до 47 тысяч евро только в одну сторону.

Девушка рассказала, что деньги на счет отправляют, в основном, те, в чьих семьях есть дети: мамы-одиночки, мамы детей-инвалидов, а также студенты.

— Кто 500, кто 1000 тенге – кто сколько может, — рассказала Оксана. – Я рассылала письма везде, куда можно. Когда создали группы в социальных сетях, звонить стали с Астаны, Алматы, Атырау, Актау, Костаная и Актобе. Все хотят помочь нашей Рамине. Удивительно, но на наши просьбы помочь откликнулись люди и из России, Беларуси и Америки.

Со дня на день Рамину Мухамедьярову санавиацией отправят на лечение из Уральска в Астану. Там ее обследуют опытные специалисты — нейрохирург, невропатолог и эпилептолог, и будут корректировать лечение.

— Деньги на реабилитацию в Германии мы продолжаем собирать. Счет действует, — объяснила Оксана. – Многие спрашивают у нас, почему девочку не отправляют в Германию, раз деньги собираются именно на это. Но ведь деньги собраны не в полном объеме, тем более, там нужна стопроцентная предоплата. А в Астану она будет направлена по квоте, бесплатно.

Кроме того, родители не могут самовольно, без разрешения главного невропатолога страны, вывезти ее в другую страну на лечение.

Родители Рамины Мухамедьяровой возлагают большие надежды на реабилитацию в клинике Астаны. И благодарят всех тех, кто оказался неравнодушным к их малышке.

– Мы просим помочь нам. Я хотела бы сказать, что, если собранные для Рамины деньги не будут потрачены, или будет потрачена их часть, мы переведем их на счета другим нуждающимся деткам, — сказала Оксана.

9 сентября с 10.00 до 21 00 часов в ТЦ «Атриум» пройдет благотворительная ярмарка. Все, собранные от продажи вещей, средства будут перечислены на счет Рамины Мухамедьяровой.

Екатерина ЛИТВЯКОВА