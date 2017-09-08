Назначен и.о. прокурора города Уральск

Приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 31 августа 2017 года и.о. прокурором города Уральск с испытательным сроком на 3 месяца назначен Баимбетов Алмас Калдыбекович.

Родился в 1983 году в г.Талдыкорган Алматинской области. В 2004 году окончил Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби, в 2012 году — Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан, имеет степень магистра.

Трудовую деятельность начал в 2004 году с должности помощника прокурора Алмалинского района города Алматы.

В разные годы работал помощником, старшим помощником прокурора Бостандыкского района города Алматы, Акмолинского транспортного прокурора, старшим прокурором Управления Департамента по надзору за законностью досудебной стадии уголовного процесса Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, заместителем прокурора Аккольского района Акмолинской области.

До назначения на эту должность работал заместителем прокурора Аршалынского района Акмолинской области.

Пресс-служба Западно-Казахстанской областной прокуратуры