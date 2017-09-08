Программа празднования Дня города в Уральске

Сегодня, 8 сентября, в Уральске начнут отмечать День города. Какие мероприятия, посвященные празднику пройдут в Уральске — в этом материале.

Дата и время Место Событие 8 сентября Торговые центры города Акция «День скидок» 8 сентября в 11:00 часов Спортивный зал по ОШВСМ (ул. Айтиева, 72а) Открытие международного турнира по волейболу «Достық-Дружба» на Кубок акима г. Уральск 8 сентября в 19:00 часов Торжественное открытие объектов жилья, спорта и социальной инфраструктуры, отремонтированных дорог 8 сентября в 19:00 часов Стадион имени П. Атояна Театрализованная программа, вечерняя концертная программа с участием звезд казахстанской и зарубежной эстрады (Төреғали Төреәлі, Ерке Есмахан, Son Pascal). Праздничный фейерверк 9 сентября с 10:00 до 14:00 часов Улица М. Ихсанова Сельскохозяйственная ярмарка районов области 9 сентября с 10:00 до 16:00 часов Арбат (ул. Д. Нурпеисовой) Фестиваль «Арбат Дружбы» – фестиваль детского творчества, выставка декоративно-прикладного искусства «Город мастеров», живые фигуры, клоуны 9 сентября в 11:00 часов поселки Круглоозерное, Деркул, Желаево и Зачаганск Концертные программы районов и спортивно-массовые мероприятия в поселковых и сельских округах 9 сентября с 11:00 до 16:00 часов Новая площадь Торжественное открытие малых архитектурных форм и скульптур 9 сентября в 17:00 часов Казахский драматический театр Конкурс красоты «Мисс Уральск-2017» 9 сентября в 19:00 часов Площадь им. Абая Концертная программа ретро-фестиваля с участием Қыдырәлі Болманова и Қарақат Әбілдиной 10 сентября в 17:00 часов Казахский драматический театр Конкурс красоты «Мисс Уральск-2017» 10 сентября в 20:00 часов Амфитеатр Центра культуры и искусств им. Кадыра Мырза Али Итоговый гала-концерт межрайонного фестиваля искусств «Туған жер»

Мария МЕЛЬНИКОВА