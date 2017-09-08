Программа празднования Дня города в Уральске
Сегодня, 8 сентября, в Уральске начнут отмечать День города. Какие мероприятия, посвященные празднику пройдут в Уральске — в этом материале.
|Дата и время
|Место
|Событие
|8 сентября
|Торговые центры города
|Акция «День скидок»
|8 сентября в 11:00 часов
|Спортивный зал по ОШВСМ (ул. Айтиева, 72а)
|Открытие международного турнира по волейболу «Достық-Дружба» на Кубок акима г. Уральск
|8 сентября в 19:00 часов
|Торжественное открытие объектов жилья, спорта и социальной инфраструктуры, отремонтированных дорог
|8 сентября в 19:00 часов
|Стадион имени П. Атояна
|Театрализованная программа, вечерняя концертная программа с участием звезд казахстанской и зарубежной эстрады (Төреғали Төреәлі, Ерке Есмахан, Son Pascal). Праздничный фейерверк
|9 сентября
с 10:00 до 14:00 часов
|Улица М. Ихсанова
|Сельскохозяйственная ярмарка районов области
|9 сентября
с 10:00 до 16:00 часов
|Арбат (ул. Д. Нурпеисовой)
|Фестиваль «Арбат Дружбы» – фестиваль детского творчества, выставка декоративно-прикладного искусства «Город мастеров», живые фигуры, клоуны
|9 сентября в 11:00 часов
|поселки Круглоозерное, Деркул, Желаево и Зачаганск
|Концертные программы районов и спортивно-массовые мероприятия в поселковых и сельских округах
|9 сентября
с 11:00 до 16:00 часов
|Новая площадь
|Торжественное открытие малых архитектурных форм и скульптур
|9 сентября в 17:00 часов
|Казахский драматический театр
|Конкурс красоты «Мисс Уральск-2017»
|9 сентября в 19:00 часов
|Площадь им. Абая
|Концертная программа ретро-фестиваля с участием Қыдырәлі Болманова и Қарақат Әбілдиной
|10 сентября в 17:00 часов
|Казахский драматический театр
|Конкурс красоты «Мисс Уральск-2017»
|10 сентября в 20:00 часов
|Амфитеатр Центра культуры и искусств им. Кадыра Мырза Али
|Итоговый гала-концерт межрайонного фестиваля искусств «Туған жер»
Мария МЕЛЬНИКОВА