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Опубликовано: Пт, Сен 8th, 2017
383 ЗКО / Картина дня

Программа празднования Дня города в Уральске

Сегодня, 8 сентября, в Уральске начнут отмечать День города. Какие мероприятия, посвященные празднику пройдут в Уральске — в этом материале.

 

Дата и время Место Событие
8 сентября

 

 

 Торговые центры города Акция «День скидок»
8 сентября в 11:00 часов Спортивный зал по ОШВСМ (ул. Айтиева, 72а) Открытие международного турнира по волейболу «Достық-Дружба» на Кубок акима г. Уральск
8 сентября в 19:00 часов Торжественное открытие объектов жилья, спорта и социальной инфраструктуры, отремонтированных дорог
8 сентября в 19:00 часов Стадион имени П. Атояна Театрализованная программа, вечерняя концертная программа с участием звезд казахстанской и зарубежной эстрады (Төреғали Төреәлі, Ерке Есмахан, Son Pascal). Праздничный фейерверк
9 сентября

с 10:00 до 14:00 часов

 Улица М. Ихсанова Сельскохозяйственная ярмарка районов области
9 сентября

с 10:00 до 16:00 часов

 Арбат (ул. Д. Нурпеисовой) Фестиваль «Арбат Дружбы» – фестиваль детского творчества, выставка декоративно-прикладного искусства «Город мастеров», живые фигуры, клоуны
9 сентября в 11:00 часов поселки Круглоозерное, Деркул, Желаево и Зачаганск Концертные программы районов и спортивно-массовые мероприятия в поселковых и сельских округах
9 сентября

с 11:00 до 16:00 часов

 Новая площадь Торжественное открытие малых архитектурных форм и скульптур
9 сентября в 17:00 часов Казахский драматический театр Конкурс красоты «Мисс Уральск-2017»
9 сентября в 19:00 часов Площадь им. Абая Концертная программа ретро-фестиваля с участием Қыдырәлі Болманова и Қарақат Әбілдиной
10 сентября в 17:00 часов Казахский драматический театр Конкурс красоты «Мисс Уральск-2017»
10 сентября в 20:00 часов Амфитеатр Центра культуры и искусств им. Кадыра Мырза Али Итоговый гала-концерт межрайонного фестиваля искусств «Туған жер»

Мария МЕЛЬНИКОВА

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