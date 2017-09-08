Россия сократила объем утилизации советской бронетехники

Значительная часть ее будет модернизирована, сообщили в министерстве обороны России.

«Изначально при формировании программы планировалось утилизировать около 10 тыс. единиц бронетанкового вооружения и техники советского производства, накопленного на базах хранения и высвободившегося после сокращения вооруженных сил, и как тогда считалось, не имевшего перспектив дальнейшего применения», — сообщил журналистам начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-лейтенант Александр Шевченко.

Он заявил, что было принято решение изменить федеральную целевую программу «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 года и на период до 2020 года».

«В связи с изменением международной обстановки, увеличением боевой подготовки Вооруженных сил РФ, возросшей степенью патриотизма граждан РФ, а также с появлением новых технических и технологических решений по глубокой модернизации устаревшей техники и превращении ее в современные образцы пришлось пересмотреть планы по утилизации бронетанкового вооружения и техники», — сказал генерал.

Он заявил, что бронетехнику модернизируют, и она будет поставлена в рамках военно-технического сотрудничества после предэкспортной подготовки на ремонтных заводах.

Интерфакс