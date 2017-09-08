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Опубликовано: Пт, Сен 8th, 2017
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Установка приборов учёта на АЗС может привести к росту стоимости бензина

С 1 января следующего года все владельцы АЗС должны будут приобрести специальное оборудование для заправок, передаёт «31 канал». Это нововведение принято для борьбы с теневым бизнесом. Счётчики позволят в режиме онлайн следить за тем, сколько предприниматель приобрёл и реализовал топлива.

По словам руководителей автозаправочных станций, удорожание бензина станет ответной реакцией на нововведение, так как предприниматели понесут дополнительные расходы. Один прибор обойдётся владельцам заправок, примерно, в 5 млн. тенге. Если крупные АЗС осилят затраты, то мелкие могут закрыться.

В Департаменте госдоходов Алматы уверяют, что с установкой спецприборов владельцы АЗС не смогут скрывать реальные доходы от государства. Тех, кто рискнёт, ожидает штраф от 500 тысяч тенге до 2 миллионов.

Для автовладельцев в установке счётчиков есть как положительный, так и отрицательный момент. По словам эксперта нефтегазового рынка Сергея Смирнова, АЗС не смогут разбавлять топливо. Ведь прибор будет следить и за качеством бензина. Однако цены на бензин будут расти.

«К 2025 году странами единого экономического пространства будет организован единый энергетический рынок, и там цены у всех стран должны быть, примерно, одинаковыми. Иначе начнутся перетоки со всеми негативными последствиями. И цены будут подтягиваться, понятно, не к казахстанским, а к российским», – считает Сергей Смирнов.

Согласно данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, с января по август 2017 года бензин подорожал на 5,7%, дизельное топливо – на 9,3%.

 

Информбюро

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