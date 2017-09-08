В Уральске 16 семей из аварийного жилья получили ключи от новых квартир
«Это сказка. Мы не верили, что нас не обманут» — примерно так описывают свои ощущения от процесса получения нового жилья жители дома №18 по улице Деповской.
Новенькая асфальтная дорога перед домом, заасфальтированная же парковка перед самим домом, где когда-то стояла ветхая двухэтажка №18, – это всё подарки от акимата. На следующий год аким области Алтай Кульгинов пообещал новосёлам с Деповской, что в их дворе появится и новая детская площадка.
Сам девятиэтажный дом на месте старого – детище строительной компании «Болашак-Т». Его в рамках программы государственно-частного партнёрства фирма строила для владельцев аварийных квартир два года.
Всё это время жильцы дома №18 жили во временном жилье, которое им предоставил акимат города – в 5 микрорайоне Уральска.
Сегодня, 8 сентября, людям наконец-то вручили ключи от квартир в новом доме.
Буквально все они чуть ли не в один голос признались, что не ожидали, что на месте их двухэтажки может появиться такой красивый огромный дом.
Сария Утепова с мужем прожили в доме №18 больше 20 лет. Квартиру на Деповской когда-то дали супругу женщины. Здесь родились трое их детей – две дочки и сын. Здесь же, летом 2015 года чуть не случилась страшная трагедия – после дождя с потолка их квартиры упал большой кусок бетона — всего в каком-то полуметре от колыбели, где в тот момент спала грудная дочка Сарии.
-Чудом тогда моя дочка уцелела, – вспоминает Сария Утепова. — Дом наш был не просто ветхий, он был опасный для жизни – везде щели, трещины, крыша — вся в дырах.
С улыбкой женщина рассказывает, что сегодня с утра в их квартире уже побывали её дети. Все они остались в полном восторге от новой квартиры, особенно от балкона — полностью застеклённого от пола до потолка.
— Они все уже хотят переселяться сюда жить, — говорит Сария. – Муж на работе, он не мог приехать на вручение ключей, но и он будет в восторге. То, какой был дом, и какой стал – это же день и ночь. Теперь дети мои могут спать спокойно – ничто не обвалится и не придавит их.
Соседка и подруга Сари Эльмира Дюйсен-Едрекова до сих пор не может поверить, что стала хозяйкой новенькой просторной однушки.
— Наша старая квартира была – 30 квадратов, а эта – 42, – делится женщина. – Кухня – вообще мечта хозяйки, целых 11 квадратов.
Женщина вспоминает, что когда им с мужем два года назад предложитли вместе с соседями стать участниками программы по сносу ветхого жилья, все их родственники сказали: «Не соглашайтесь – обманут. Выселитесь из квартиры, останетесь на улице».
— Рискнули, и теперь получили новую квартиру, — смеётся Эльмира. – Два года я ждала этого момента – дни считала. Мы всё это время жили в 7 микрорайоне, а я хотела вернуться в свой район. К временной квартире почему-то душа не лежала.
Ещё один сосед двух подруг – Райымбек Жумахметов, тоже, видимо, не хочет терять ни дня. Живя вор временном жилье.
Он взялся перевозить вещи в свою новенькую квартиру, едва закончилась торжественная часть вручения ключей.
— Сегодня привезу все мелочи, а завтра найму «ГАЗель», чтобы привести сюда мебель, — рассказывает мужчина, выгружая детские игрушки, кастрюли, баулы с одеждой из машины.
Райымбек женат. У него две дочки-малышки 8 месяцев и 2,5 лет. Кваритру в доме №18 на Деповской когда-то купил его отец. Потом в ней стал жить Райымбек с семьёй.
— Наша квартира была на первом этаже. Щели кругом. Поезд едет – все стены трясутся. Канализация обветшала, засорялась постоянно – 2-3 месяца проходит, я лезу её прочищать. Соседки – женщины. Я один мужик на первом этаже (смеётся). Противно, грязно. Но не чистить нельзя – вонь стоит на весь подъезд.
Начальник участка ТОО «Болашак-Т» Асхат Бекесов, присутствующий при разговоре, отмечает, что теперь шума поездов жильцы дома №18 не услышат – в доме отличная шумоизоляция.
Бекесов говорит, что теперь в доме также есть лифт, теплорегуляторы и теплосчётчики – в каждой квартире.
— Практически весь дом построен из стройматериалов, сделанных на нашем собственном комбинате, – рассказывает он. – Дом из 90 квартир, 16 из них предназначены для жильцов аварийного дома. Остальные квартиры (среди них как одно, так и двух, трёхкомнатные – прим. ред.) ТОО «Болашак-Т» в рамках договора по ГЧП выставит на продажу по цене – от 110 до 140 тысяч тенге за квадратный метр (в зависимости от этажности).
Людмила КАЛАШНИКОВА
Коныстарыныз кутты болсын.баспанасыз журген отбасыларына осындаи бакыт куаныш тилеимин.ощимнинде баспанам жок болсада мына баспаналы болыпжаткан семяларга куаныштымын!!!
Эльмира поздравляем! Алга Ащесай )))