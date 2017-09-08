В Уральске 16 семей из аварийного жилья получили ключи от новых квартир

«Это сказка. Мы не верили, что нас не обманут» — примерно так описывают свои ощущения от процесса получения нового жилья жители дома №18 по улице Деповской.

Новенькая асфальтная дорога перед домом, заасфальтированная же парковка перед самим домом, где когда-то стояла ветхая двухэтажка №18, – это всё подарки от акимата. На следующий год аким области Алтай Кульгинов пообещал новосёлам с Деповской, что в их дворе появится и новая детская площадка.

Сам девятиэтажный дом на месте старого – детище строительной компании «Болашак-Т». Его в рамках программы государственно-частного партнёрства фирма строила для владельцев аварийных квартир два года.

Всё это время жильцы дома №18 жили во временном жилье, которое им предоставил акимат города – в 5 микрорайоне Уральска.

Сегодня, 8 сентября, людям наконец-то вручили ключи от квартир в новом доме.

Буквально все они чуть ли не в один голос признались, что не ожидали, что на месте их двухэтажки может появиться такой красивый огромный дом.

Сария Утепова с мужем прожили в доме №18 больше 20 лет. Квартиру на Деповской когда-то дали супругу женщины. Здесь родились трое их детей – две дочки и сын. Здесь же, летом 2015 года чуть не случилась страшная трагедия – после дождя с потолка их квартиры упал большой кусок бетона — всего в каком-то полуметре от колыбели, где в тот момент спала грудная дочка Сарии.

-Чудом тогда моя дочка уцелела, – вспоминает Сария Утепова. — Дом наш был не просто ветхий, он был опасный для жизни – везде щели, трещины, крыша — вся в дырах.

С улыбкой женщина рассказывает, что сегодня с утра в их квартире уже побывали её дети. Все они остались в полном восторге от новой квартиры, особенно от балкона — полностью застеклённого от пола до потолка.

— Они все уже хотят переселяться сюда жить, — говорит Сария. – Муж на работе, он не мог приехать на вручение ключей, но и он будет в восторге. То, какой был дом, и какой стал – это же день и ночь. Теперь дети мои могут спать спокойно – ничто не обвалится и не придавит их.

Соседка и подруга Сари Эльмира Дюйсен-Едрекова до сих пор не может поверить, что стала хозяйкой новенькой просторной однушки.

— Наша старая квартира была – 30 квадратов, а эта – 42, – делится женщина. – Кухня – вообще мечта хозяйки, целых 11 квадратов.

Женщина вспоминает, что когда им с мужем два года назад предложитли вместе с соседями стать участниками программы по сносу ветхого жилья, все их родственники сказали: «Не соглашайтесь – обманут. Выселитесь из квартиры, останетесь на улице».

— Рискнули, и теперь получили новую квартиру, — смеётся Эльмира. – Два года я ждала этого момента – дни считала. Мы всё это время жили в 7 микрорайоне, а я хотела вернуться в свой район. К временной квартире почему-то душа не лежала.

Ещё один сосед двух подруг – Райымбек Жумахметов, тоже, видимо, не хочет терять ни дня. Живя вор временном жилье.

Он взялся перевозить вещи в свою новенькую квартиру, едва закончилась торжественная часть вручения ключей.

— Сегодня привезу все мелочи, а завтра найму «ГАЗель», чтобы привести сюда мебель, — рассказывает мужчина, выгружая детские игрушки, кастрюли, баулы с одеждой из машины.

Райымбек женат. У него две дочки-малышки 8 месяцев и 2,5 лет. Кваритру в доме №18 на Деповской когда-то купил его отец. Потом в ней стал жить Райымбек с семьёй.

— Наша квартира была на первом этаже. Щели кругом. Поезд едет – все стены трясутся. Канализация обветшала, засорялась постоянно – 2-3 месяца проходит, я лезу её прочищать. Соседки – женщины. Я один мужик на первом этаже (смеётся). Противно, грязно. Но не чистить нельзя – вонь стоит на весь подъезд.

Начальник участка ТОО «Болашак-Т» Асхат Бекесов, присутствующий при разговоре, отмечает, что теперь шума поездов жильцы дома №18 не услышат – в доме отличная шумоизоляция.

Бекесов говорит, что теперь в доме также есть лифт, теплорегуляторы и теплосчётчики – в каждой квартире.

— Практически весь дом построен из стройматериалов, сделанных на нашем собственном комбинате, – рассказывает он. – Дом из 90 квартир, 16 из них предназначены для жильцов аварийного дома. Остальные квартиры (среди них как одно, так и двух, трёхкомнатные – прим. ред.) ТОО «Болашак-Т» в рамках договора по ГЧП выставит на продажу по цене – от 110 до 140 тысяч тенге за квадратный метр (в зависимости от этажности).

Людмила КАЛАШНИКОВА