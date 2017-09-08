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Опубликовано: Пт, Сен 8th, 2017
193 ЗКО / Картина дня

В Уральске аптекарь продала оперативникам трамадол

Психотропное средство продала владелица аптеки ТОО «Ритайл Фармация». «Тропикамед» и 10 капсул таблеток трамадол она отпустила без рецепта.

Оперативные действия были проведены на основании жалоб жителей ряда домов в 4-м микрорайоне. Они неоднократно сообщали о том, что трамадол и аналогичные препараты продают свободно в аптеках в районе т/д «Астана», «Автопарк».

Владелица аптеки М. Кумаргалиева будет привлечена к административной ответственности  по ст. 426 КоАП РК  (нарушение правил реализации лекарственных средств), сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО.

 

Людмила КАЛАШНИКОВА

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