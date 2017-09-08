В Уральске пройдет марафон ходьбы

Это мероприятие пройдет в рамках фестиваля здоровья.

Как сообщает пресс-служба областного центра формирования здорового образа жизни, марафон ходьбы «Шагать не вредно. Вредно — не шагать» пройдет в Уральске завтра, 9 сентября, в 9.00 часов. Маршрут марафона – от городской многопрофильной больницы до площади им. Кадыра Мырза Али.

— В рамках фестиваля здоровья также будут проведены спортивные соревнования по қазақша күрес, армреслингу, шахматам, дойбы, тоғыз құмалақ и гиревому спорту, — сообщили в Центре ЗОЖ. – Также пройдут флешмоб под девизом «Здоровый я — здоровая страна!», различные конкурсы, будет организована работа медицинского городка здоровья, концертная программа с выступлением коллективов художественной самодеятельности.

В Центре ЗОЖ отметили, что в фестивале могут принять участие все желающие.

Екатерина ЛИТВЯКОВА