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Опубликовано: Пт, Сен 8th, 2017
89 ЗКО / Картина дня

«Яндекс – такси» запустили в Уральске

7 сентября приложение «Яндекс – такси» активизировало Уральск.

Успевших воспользоваться этим сервисом приятно удивили цены на проезд этого сервиса.
— Проезд от «Дианы» до Ремзавода обошёлся всего в 370 тенге, — говорит жительница города Акмарал. – При этом по дороге мы сделали остановку – высадили пассажира. За это в этом такси не берут дополнительную плату.

Особенность Яндекс-такси в том, что они работают только с таксопарками и диспетчерскими службами, подключая к своей системе их автомобили и водителей.

Мария МЕЛЬНИКОВА

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