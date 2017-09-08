«Яндекс – такси» запустили в Уральске

7 сентября приложение «Яндекс – такси» активизировало Уральск.

Успевших воспользоваться этим сервисом приятно удивили цены на проезд этого сервиса.

— Проезд от «Дианы» до Ремзавода обошёлся всего в 370 тенге, — говорит жительница города Акмарал. – При этом по дороге мы сделали остановку – высадили пассажира. За это в этом такси не берут дополнительную плату.

Особенность Яндекс-такси в том, что они работают только с таксопарками и диспетчерскими службами, подключая к своей системе их автомобили и водителей.

Мария МЕЛЬНИКОВА