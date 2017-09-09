Человек собаке друг? (лонгрид)

Уральская школа журналистики «Чеснок», открытию которой активно мешали власти, предлагает вашему вниманию творчество своих студентов. Сегодня мы публикуем лонгрид Елизаветы Капустиной.

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