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Опубликовано: Сб, Сен 9th, 2017
23 Главная тема / Картина дня

Человек собаке друг? (лонгрид)

Уральская школа журналистики «Чеснок», открытию которой активно мешали власти, предлагает вашему вниманию творчество своих студентов. Сегодня мы публикуем лонгрид Елизаветы Капустиной.

Для просмотра пройдите по ссылке — Человек собаке друг ?

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