Человек собаке друг? (лонгрид)
Уральская школа журналистики «Чеснок», открытию которой активно мешали власти, предлагает вашему вниманию творчество своих студентов. Сегодня мы публикуем лонгрид Елизаветы Капустиной.
Уральская школа журналистики «Чеснок», открытию которой активно мешали власти, предлагает вашему вниманию творчество своих студентов. Сегодня мы публикуем лонгрид Елизаветы Капустиной.
|Утром
|21 ℃
|Днем
|23.17 ℃
|Вечером
|19.48 ℃
|Ночью
|14.8 ℃
|Влажность
|49 %
|Давление
|hPa 1017.39
|Скорость ветра
|7.02 м/с
|Утром
|12.71 ℃
|Днем
|20.23 ℃
|Вечером
|16.95 ℃
|Ночью
|12.97 ℃
|Влажность
|49 %
|Давление
|hPa 1020.15
|Скорость ветра
|7.76 м/с