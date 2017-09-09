День города на арбате

Погода сегодня в субботу солнечная, теплая, что добавляет настроения горожанам, гуляющим сейчас по местному арбату и площади перед акиматами. Они сегодня отданы под город мастеров и иные развлечения по программе Дня города.

Мария МЕЛЬНИКОВА

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