День города на арбате

Погода сегодня в субботу солнечная, теплая, что добавляет настроения горожанам, гуляющим сейчас по местному арбату и площади перед акиматами. Они сегодня отданы под город мастеров и иные развлечения по программе Дня города.
Здесь можно услышать классическую музыку в живом исполнении музыкантов.
Присесть за столики и померяться с соперником, сыграв в шахматы и тогыз-кумалак.
Свобода для детей — рисуй себе цветными мелками что хочешь на асфальте, и тут же тебе признательные зрители.
У мастериц hand-made полно всяких пестрых фенечек — плод домашнего творчества.
Почему бы и не купить?
Можно присесть за гончарный круг и попробовать вылепить вазу из мокрой глины. Гончарная мастерская из назарбаевской школы специально для посетителей города мастеров.
Встать за гончарный круг много желающих.
Выставленные тут же керамические изделия, изготовленные учениками и преподавателями НИШ. А вдруг также получится?
Нурбол Амиржанов, педагог дополнительного образования, ведет кружок гончарного мастерства. Мастер-класс для гостей праздника.
Еще одна диковина — карвинг — искусство вырезать красивые композиции из фруктов.
Мария МЕЛЬНИКОВА
Фото автора