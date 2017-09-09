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Опубликовано: Сб, Сен 9th, 2017
5 Главная тема / ЗКО / Картина дня

День города на арбате

Погода сегодня в субботу солнечная, теплая, что добавляет настроения горожанам, гуляющим сейчас по местному арбату и площади перед акиматами. Они сегодня отданы под город мастеров и иные развлечения по программе Дня города.

Здесь можно услышать классическую музыку в живом исполнении музыкантов.

Присесть за столики и померяться с соперником, сыграв в шахматы и тогыз-кумалак.

Свобода для детей — рисуй себе цветными мелками что хочешь на асфальте, и тут же тебе признательные зрители.

У мастериц hand-made полно всяких пестрых фенечек — плод домашнего творчества.

Почему бы и не купить?

Можно присесть за гончарный круг и попробовать вылепить вазу из мокрой глины. Гончарная мастерская из назарбаевской школы специально для посетителей города мастеров.

Встать за гончарный круг много желающих.

Выставленные тут же керамические изделия, изготовленные учениками и преподавателями НИШ. А вдруг также получится?

Нурбол Амиржанов, педагог дополнительного образования, ведет кружок гончарного мастерства. Мастер-класс для гостей праздника.

Еще одна диковина — карвинг — искусство вырезать красивые композиции из фруктов.

Мария МЕЛЬНИКОВА

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