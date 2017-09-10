На портале е-правительства можно будет закрыть юрлицо

До конца года на портале электронного правительства РК будет доступна онлайн-услуга по закрытию юридического лица, сообщает пресс-служба Комитета связи, информатизации и информации МИР РК.

В электронном формате закрытие бизнеса будет происходить быстрее: 5 дней вместо традиционных 7, а также потребует в 2 раза меньше документов.

Новая услуга вводится во исполнение поручения об упрощении процедуры ликвидации субъектов частного предпринимательства, данного президентом на открытии парламентского сезона 2 сентября этого года.

Для получения услуги «Государственная регистрация прекращения деятельности юридического лица, снятие с учетной регистрации филиала и представительства» пользователю после нажатия кнопки «Заказать услугу онлайн» необходимо будет ввести БИН/ ИИН юрлица или индивидуального предпринимателя для проверки данных.

После этого в поля электронной формы вводится дополнительная информация, к заявке прикрепляются отсканированные копии нужных документов. Сбор за оказание госуслуги можно оплатить с помощью платежной карты любого казахстанского банка. Затем заявка заверяется электронной цифровой подписью.

В течение 5 рабочих дней в «Личном кабинете» пользователя будет доступен результат оказания услуги: приказ о госрегистрации прекращения деятельности либо мотивированный отказ. Уведомление о готовности документа направляется также и на электронный адрес заявителя.

Список базовых документов, необходимых для получения е-услуги: 1. решение собственника имущества юридического лица или уполномоченного собственником органа либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами, скрепленное печатью юридического лица; 2. документ об уничтожении печати юридического лица; 3. уведомление Национального банка об аннулировании выпуска акций (для акционерных обществ).

Forbes