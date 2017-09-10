Прогноз погоды в Уральске, Аксае и во всей ЗКО на 11 сентября

Синоптики сообщают, что ожидать от природы в первый рабочий день следующей недели.



В Уральске и большинстве населённых пунктов Западно-Кавказской области будет пасмурно. Впрочем, в большинстве районов солнце будет периодически появляться.

Температура воздуха днём будет колебаться в пределах от 18° (Чингирлауский, Бурлинский, Теректинский районы) до 22° (Казталовка).

В Уральске — 9 градусов (в 8.00)-17 градусов (в 17.00). В Аксае — 10 градусов (5.00) — 17 градусов (в 17.00).

Осадков не ожидается. Ветер умеренный: 2-3 м\с.

Метеочувствительным людям геомагнитная обстановка проблем не доставит.