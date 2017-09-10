Ученица Назарбаев интеллектуальной школы стала Мисс Уральск-2017

17-летняя Адина Базарбаева будет представлять Уральск на конкурсе Мисс-Казахстан-2017.Вместе с ней от Уральска поедет 20-летняя Лиана Руденко, — передает корреспондент «Уральской недели».

Конкурс Мисс-Уральск прошел вчера, 9 сентября, в Казахском драматическом театре имени Хадиши Букеевой. Всего участвовало 14 девушек. Красавицы прошли несколько этапов отбора – конкурс визитная карточка, на котором они рассказывали о себе и демонстрировали мини-видеоролик о своих мечтах и планах на будущее. В конкурсе дефиле девушки демонстрировали наряды модных бутиков Уральска. В интеллектуальном конкурсе девушки отвечали на вопросы жюри о выставке «ЭКСПО –Энергия будущего» и на вопросы по истории моды.

Таким образом, титул «Мисс Уральск 2017» стала 17-летняя Адина Базарбаева, ученица 12 класса Назарбаев Интеллектуальной школы. Девушка увлекается волейболом, изучением иностранных языков и прожила год в США, по программе обмена учеников. Кроме главного титула, девушка получила звание «Мисс FRESH» и украсит обложку местного глянцевого журнала.

Первой вице-мисс стала 20-летняя Лиана Руденко, студентка 3 курса АТиСО, будущий переводчик. Девушка покорила жюри конкурса песней Муслима Магомаева «Темная ночь» в современной оранжировке.

Титул «Вторая вице-мисс» получила актриса Западно-Казахстанской областной филармонии Акбобек Каиржанова, которая запомнилась на творческом конкурсе тем, что сыграла монолог «Қарақыпшақ қобыланды». Кроме этого, девушка получила звание «Мисс Талант»

Третей вице-мисс, а также «Мисс зрительский симпатий» и « Мисс Интернет» стала 11-классница Азиза Сагинаева из 41 школы-лицея.

16-летняя ученица СОШ№21 Светлана Стексова, дочь заместителя акима Западно-Казахстанской области Игоря Стексова, получила звание «Мисс Супермодель» и поедет представлять Уральск на конкурсе « Miss International» в Турции.

16-летняя Ирина Беляк стала лучшей в номинации « Мисс фотомодель» и поедет в Москву для участия в международном конкурсе.

Кроме четверки лучших красавиц, были отмечены девушки в номинации «Мисс Караоке»

Все девушки были одарены многочисленными призами от спонсоров, начиная от косметики, заканчивая сертификатами на посещение спа-салонов, караоке-баров и школ йоги. Мисс-Уральска -2017 Адина Базарбаева поедет в путешествие в Венецию.