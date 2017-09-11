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Опубликовано: Пн, Сен 11th, 2017
0 Картина дня / Мир

36 миллионов рублей вместо цветов собрали российские школьники на благотворительность

Российские школьники перевели на благотворительность в рамках акции «Дети вместо цветов» почти 36 миллионов рублей

Об этом сообщила руководитель службы детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава.

Акция проводилась 1 сентября, когда многие школьники и их родителей вместо покупки цветов в День знаний переводили сумму, равную стоимости букета, на благотворительность. При этом многие классы дарили своим учителям один подарочный букет. Как рассказала Мониава, часть собранных денег пойдет на программу помощи хосписам «Вера», а часть – для пациентов детского хосписа.

«Эхо Москвы»

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