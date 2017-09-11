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Опубликовано: Пн, Сен 11th, 2017
231 ЗКО / Картина дня

Общественники Уральска предлагают глубже изучить проблему новых учебников русского языка для 5 и 7 классов

В эту среду, 13 сентября, в 10.00 часов городское общество по защите прав потребителей приглашает уральцев, заинтересованных  в том, чтобы обучение русскому языку в школах велось на качественно высоком уровне, прийти на встречу, которая пройдёт в здании городского акимата, в кабинете №6.

— Мы хотим понять, насколько серьёзно обстоит ситуация с преподаванием русского языка в 5 и 7 классах по новым учебным пособиям, — говорит юрист ОО «Общество по защите прав потребителей» Шакир Суханбердин. – Языковой вопрос – это вопрос, который касается всей страны, и решать его на уровне «пошумели-разошлись» нельзя. Мы планируем привлечь к обсуждению новых учебников экспертов — создать инициативную группу из числа лингвистов местного педагогического вуза, учителей русского языка, родителей-активистов, представителей отделов городского образования, внутренней политики. Моё личное мнение: нельзя сводить обучение русскому языку в школах к изучению компьютерного сленга, просмотру роликов в ю-тубе и открытию собственных блогов в Интернете.

Людмила КАЛАШНИКОВА

 

 

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