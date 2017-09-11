Отец убитого ребенка не верит, что задержанный мог убить его сына

Мереке Серикджан, в один день лишившийся жены и сына считает, что несмотря на признание вины, Адилет Камалов не виновен в убийстве.

— Может быть этот парень раньше и был судим за кражу. Но по нему видно, что он не способен на более тяжкие преступления, — говорит Мереке Серикджан. – Тем более, у этого парня есть семья, есть дети. Неужели он, будучи сам отцом, способен был убить чужого ребенка? Хоть я раньше и не знал этого парня, я отказываюсь верить, что это он убил мою жену, сына и подругу.

Сегодня в доме погибшей Баянсулу Канат идёт подготовка к поминкам на семь дней. Родственники девушки и ее сына о трагедии с журналистами говорят неохотно.

— Какой смысл говорить о чем-то, если уже дочь и внука не вернуть, — со слезами на глазах сказала мама девушки.

Баянсулу была младшей дочкой в семье. У мамы осталась еще одна взрослая дочь.

Дядя Баянсулу, представившийся Азаматом, до сих пор не может поверить в случившееся. По его словам, до сих пор перед глазами стоит его племянница Баянсулу – живая, здоровая и активная.

— Кому она могла помешать? – говорит мужчина. – Простая девчонка, из простой семьи. Переехали мы в Уральск из Чижей, Таскалинского района. Баянслу очень шустрая была, сама работала в хлебопекарне, сама снимала дом, отдельно от родителей, сама сына воспитывала. Очень самостоятельная была у меня племянница, с мужем они последний год не жили, поссорились.

Напомним, что жестокое убийство двух девушек 1994 года рождения и мальчика 3-х лет произошло 5 сентября в поселке Зачаганск. Подозреваемый в преступлении был задержан полицейскими вечером того же дня. Адилет Камалов признал свою вину, и рассказал, что убил троих человек из-за ревности. Он нанес около 20 ножевых ранений каждому, после чего поджег дом.

Городской суд выдал санкцию на арест Камалова.