Студентка из Уральска стала чемпионкой мира по армрестлингу

Кенжекыз Каупенова заняла первое место на молодежном чемпионате мира по армрестлингу.

Об этом корреспонденту «УН» сообщил тренер девушки Мурат Ибатов.

Чемпионат мира по армрестлингу среди молодежи проходил с 3 по 11 сентября в городе Будапешт (Венгрия).

— Кенжекыз выступала в весовой категории до 65 килограммов, — сказал Мурат Ибатов. — Она смогла стать лучшей среди самых сильных.

Отметим, что 20-летняя Кенжекыз Каупенова родом из села Базаршолан Акжаикского района. Студента Западно-Казахстанского инженерно-технологического университета.

Екатерина ЛИТВЯКОВА