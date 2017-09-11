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Опубликовано: Пн, Сен 11th, 2017
329 ЗКО / Картина дня

В Уральске человек попал под поезд

 Сегодня, 11 сентября, примерно в 8 часов утра, в районе четвёртого микрорайона человек попал под поезд.

По словам дежурного переезда (свою фамилию назвать отказалсяя), полицию вызвал машинист. Поезд, ехавший из Актюбинска, был пассажирским.
— Люди на нашем отрезке часто попадают под поезда. Раза 4 -5 в год бывают такие случае, — говорит работник переезда, — Не смотрят по сторонам, ходят в наушниках. Мы предупреждаем, ругаемся с местными жителями, чтобы детей не пускали на пути. Но это не помогает. Каждый вечер по рельсам молодёжь ходит. Сидят, общаются, костры жгут.
Личность пострадавшего не известна. Пресс-служба ДВД комментариев о случившемся пока не дала.

 

Мария МЕЛЬНИКОВА

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